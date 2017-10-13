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توقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفة

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

اوقفت شعبة المعلومات في محلة #عاليه كل من (ج.س.) 1991 و(ف.ا.) 1986 بجرم ترويج عملة مزيفة. أخبار قد تهمكشعبة المعلومات توقف عصابة نشل وسرقة من داخل محلات في العاقبية والصرفندالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيشعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما […] أقراء المزيد من المصدر

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