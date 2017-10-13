مراسلة mtv: جعجع سيصل إلى أستراليا خلال الساعات الـ24 المقبلة والتحضيرات للزيارة في سيدني باتت جاهزة أخبار قد تهمكحبيش: علاقتي مع “التيار الوطني الحر” أفضل منها مع “القوات”فارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية […] أقراء المزيد من المصدر
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