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جعجع سيصل إلى أستراليا خلال الساعات الـ24 المقبلة

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

مراسلة mtv: جعجع سيصل إلى أستراليا خلال الساعات الـ24 المقبلة والتحضيرات للزيارة في سيدني باتت جاهزة أخبار قد تهمكحبيش: علاقتي مع “التيار الوطني الحر” أفضل منها مع “القوات”فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية […] أقراء المزيد من المصدر

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