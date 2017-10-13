حاصباني: أقفلنا 6 عيادات ومراكز تجميلية ووجهنا إنذاراتٍ لعيادات أخرى ونؤكد مواصلة هذه الحملة وندعو كل مراكز التجميل إلى تسوية أوضاعها والحصول على تراخيص تطبيقا للقانون أخبار قد تهمكهكذا نفت شاكيرا خبر طلاقهاتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمأم تلد ابنتها على ضوء الهاتف بسبب انقطاع الكهرباءجامعة اليرموك تنّذر 7 موظفين وأستاذ […] أقراء المزيد من المصدر