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حاصباني: أقفلنا 6 عيادات ومراكز تجميلية 

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

حاصباني: أقفلنا 6 عيادات ومراكز تجميلية ووجهنا إنذاراتٍ لعيادات أخرى ونؤكد مواصلة هذه الحملة وندعو كل مراكز التجميل إلى تسوية أوضاعها والحصول على تراخيص تطبيقا للقانون أخبار قد تهمكهكذا نفت شاكيرا خبر طلاقهاتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمأم تلد ابنتها على ضوء الهاتف بسبب انقطاع الكهرباءجامعة اليرموك تنّذر 7 موظفين وأستاذ […] أقراء المزيد من المصدر

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