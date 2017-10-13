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رصد زلزال قرب موقع تجارب نووية بكوريا الشمالية

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

رصد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، زلزالا بقوة 2.9 درجة، قبل فجر الجمعة، قرب موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية جرى به في سبتمبر الماضي أكبر اختبار لبيونج يانج حتى الآن. وقع الزلزال على عمق نحو خمسة كيلومترات، وتم تحديد مركزه شمال موقع اختبار “بونغي ري”، وفقا للمعهد، الذي قال إنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت […] أقراء المزيد من المصدر

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