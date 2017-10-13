شاهد.. ترامب كاد ينسى التوقيع على أمر تنفيذي 

يبدو أن ترامب نسي في نهاية المطاف التوقيع على المشروع حتى تم تنبيهه للرجوع وتذكيره بالتوقيع عليه أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادﺧﻄﺔ […] أقراء المزيد من المصدر