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عاجل: احالة شخصين إلى القضاء لانتمائهما إلى تنظيمين إرهابيين والهجوم على مراكز عسكرية

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، السوريين اسماعيل عمر الفاضل وأنس رضوان جربان، لانتماء الأول إلى تنظيم “جبهة النصرة” والثاني إلى تنظيم “داعش” الإرهابيين، ومشاركتهما في الهجوم على المراكز العسكرية في بلدة عرسال خلال العام 2014، وقيامهما بالاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية لمصلحة التنظيمين المذكورين”. أخبار قد […] أقراء المزيد من المصدر

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