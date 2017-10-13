آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: السعودية تبدي ترحيبها بالاستراتيجية التي أعلن عنها  ترمب تجاه إيران  

عاجل: السعودية تبدي ترحيبها بالاستراتيجية التي أعلن عنها  ترمب تجاه إيران  

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

عاجل: السعودية تبدي تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب تجاه إيران ونهجها العدواني . أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com