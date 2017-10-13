عاجل: القبض على المطرب رامي صبري

القي القبض على المطرب رامي صبري، أثناء تواجده في منطقة المعادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تنفيذاً لقرار ضبط وإحضار صادر بشأنه. وأشارت مصادر أمنية إلى أنه فور إستلام قرار الضبط والإحضار، تم استهداف المطرب والقبض عليه، وتم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده تنفيذاً لقرار ضبطه. ويتردد أن قرار […] أقراء المزيد من المصدر