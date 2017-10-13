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عاجل بالفيديو: اشتباكات “بمخيم البص” في صور ومعلومات عن ضحايا

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

​ افدنا من مصادر في صور وتحديدا في مخيم البص، ان القوى الامنية الفلسطينية تعمل حالياً على استئصال ظاهرة شخص معروف ب ناجي طعمة وجماعته بالقوة بعدما تعذر اقناعه بتسليم نفسه للقوى الامنية الشرعية. ومن المعروف ان طعمة له سوابق بتجارة المخدرات. ما يحدث حالياً هو قيام طعمة وجماعته بإطلاق النار عشوائياً في كل الاتجاهات […] أقراء المزيد من المصدر

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