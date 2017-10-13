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عاجل: مرشحة فرنسا تدخل جولة الحسم على منصب مدير عام اليونسكو مع مرشح قطر

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

حصدت المرشحة الفرنسية على مقعد اليونسكو اودريه ازولاى 31 صوتا، بينما حصلت المرشحة المصرية مشيرة خطاب على 25 صوتا فى انتخابات الإعادة، لتحديد المرشح الذى سينافس القطرى على المقعد، لتصل المرشحة الفرنسية للجولة النهائية.وكانت الجولة الرابعة التى عقد أمس أسفرت عن حصول المرشح القطرى على 22 صوتا، فيما حصلت مشيرة خطاب وازولاى على 18 صوتا […] أقراء المزيد من المصدر

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