فضل الله: كنا نراهن على إصلاح المؤسسات ووقف مزاريب الهدر لكن الطبقة السياسية مطمئنة الى عدم محاسبتها

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية: “عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بما كان يوصي به الإمام زين العابدين محبيه وشيعته: “أيها الناس، اتقوا الله، واعلموا أنكم إليه راجعون، فتجد […] أقراء المزيد من المصدر