فيسبوك تطلق خدمة لطلب وتوصيل الطعام‭ ‬في أمريكا

أطلقت شركة فيسبوك اليوم الجمعة خدمة تمكن مستخدميها في الولايات المتحدة من طلب الطعام لاستلامه في المطعم أو للتوصيل إلى المنزل عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني مباشرة.وقالت فيسبوك إنها أقامت شراكة مع سلاسل مطاعم تشمل تشيبوتلي مكسيكان جريل وجاك إن ذا بوكس وفايف جايز وبابا جونز.وقالت الشركة أيضا في تدوينة إنها اتفقت مع مواقع […] أقراء المزيد من المصدر