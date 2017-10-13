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فيسبوك تطلق خدمة لطلب وتوصيل الطعام‭ ‬في أمريكا

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

أطلقت شركة فيسبوك اليوم الجمعة خدمة تمكن مستخدميها في الولايات المتحدة من طلب الطعام لاستلامه في المطعم أو للتوصيل إلى المنزل عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني مباشرة.وقالت فيسبوك إنها أقامت شراكة مع سلاسل مطاعم تشمل تشيبوتلي مكسيكان جريل وجاك إن ذا بوكس وفايف جايز وبابا جونز.وقالت الشركة أيضا في تدوينة إنها اتفقت مع مواقع […] أقراء المزيد من المصدر

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