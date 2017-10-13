لبنان بين «مطرقة» حماية التسوية لتفادي انهيار الاستقرار و«سندان» التماهي مع «حزب الله» وأثمانه الباهظة

استوطنَ “حبْسُ الأنفاس» بيروت التي تراقب بفائضٍ من القلقِ طلائع الإعصار الأميركي المتدحْرج في اتجاه المنطقة من بوابة الحرب الناعمة ضدّ النفوذ الإيراني وأذرعه، وفي مقدّمها “حزب الله» الذي نبشتْ واشنطن ملفاته القديمة بمناسبة مرور عشرين عاماً على إدراجه على لوائح الإرهاب وأعلنتْ جوائز مليونية لمَن يُدْلي بمعلوماتٍ عن اثنيْن من أبرز القادة فيه. وتخشى […] أقراء المزيد من المصدر