مؤسسة مي شدياق احتفلت بتوزيع جوائز تكريمية لاعلاميين: إذا كانت حرية التعبير حقا فحذار استسهال التشهير

أقيم حفل توزيع جوائز MCF Media Awards ل”مؤسسة مي شدياق” في ال Hall 3-Biel، في حضور النائب أحمد فتفت ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، وزير الاعلام ملحم الرياشي ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير […] أقراء المزيد من المصدر