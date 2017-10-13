نقابة خبراء المحاسبة هنأت بتعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وطالبت بتفعيله

هنأت نقابة “خبراء المحاسبة المجازين”، في بيان، الحكومة على قرارها بتعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، “هذه المؤسسة الاساسية في بنية الدولة وسيرورة اعمال مؤسساتها”. ولفتت الى “أهمية الانعكاسات الايجابية لهذا القرار على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، لأن هذه المؤسسة التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية هي المكان الصحيح للحوار بين أطراف الانتاج أي بين […] أقراء المزيد من المصدر