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نقابة خبراء المحاسبة هنأت بتعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وطالبت بتفعيله

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

هنأت نقابة “خبراء المحاسبة المجازين”، في بيان، الحكومة على قرارها بتعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، “هذه المؤسسة الاساسية في بنية الدولة وسيرورة اعمال مؤسساتها”. ولفتت الى “أهمية الانعكاسات الايجابية لهذا القرار على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، لأن هذه المؤسسة التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية هي المكان الصحيح للحوار بين أطراف الانتاج أي بين […] أقراء المزيد من المصدر

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