ورش تدريبية في جامعة USAL تناولت المستجدات التربوية البارزة 

نظمت كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانيةUSAL) ) سلسة من الورش التدريبية التفاعلية في إطار فعاليات برنامج التدريب المستمر الذي أطلقته منذ العام الدراسي 2016-2017. استهدفت هذه الورش 200 مشارك من المعلمين والطلاب الجامعيين، والمرشدين التربويين من مؤسسات أكاديمية ومؤسسات التربية المختصة التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. وتناولت المستجدات التربوية البارزة في مجالات المقاربة […] أقراء المزيد من المصدر