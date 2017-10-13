ورش تدريبية في جامعة USAL تناولت المستجدات التربوية البارزة 

نظمت كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانيةUSAL) ) سلسة من الورش التدريبية التفاعلية في إطار فعاليات برنامج التدريب المستمر الذي أطلقته منذ العام الدراسي 2016-2017. استهدفت هذه الورش 200 مشارك من المعلمين والطلاب الجامعيين، والمرشدين التربويين من مؤسسات أكاديمية ومؤسسات التربية المختصة التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. وتناولت المستجدات التربوية البارزة في مجالات المقاربة […] أقراء المزيد من المصدر
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