‏عاجل: قطع الطريق الممتد من مستديرة شاتيلا باتجاه جسر المطار 

‏التحكم المروري: قطع الطريق الممتد من مستديرة شاتيلا باتجاه جسر المطار لفترة قصيرة من قبل بعض المواطنين ما سبب بازدحام مروري في المحلة أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس […] أقراء المزيد من المصدر