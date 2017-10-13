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‏⁧‫عاجل‬⁩: مقتل 6 من عناصر الجيش المصري في ⁧‫سيناء‬⁩

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل‬⁩: مقتل 6 من أفراد الجيش المصري في ⁧‫سيناء‬⁩ أخبار قد تهمكهكذا نفت شاكيرا خبر طلاقهاتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمأم تلد ابنتها على ضوء الهاتف بسبب انقطاع الكهرباءجامعة اليرموك تنّذر 7 موظفين وأستاذ جامعي لقيامهم بالتعليق عبر ” الفيسبوك”فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل […] أقراء المزيد من المصدر

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