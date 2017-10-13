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‏⁧‫عاجل‬..الأركان التركية: نقاط المراقبة بإدلب‬⁩ من أجل ضمان وقف إطلاق النار 

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل‬.. الأركان التركية: تشكيل نقاط المراقبة بإدلب‬⁩ يهدف لتهيئة ظروف مناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار وضمان استمراره أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصر‏⁧‫عاجل 🔴‬⁩ ٤ قتلى وعدد […] أقراء المزيد من المصدر

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