إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا الأمريكية بعد تفشي الكبد الوبائي

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس، حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي من النمط (أ)، الذي أسفر عن وفاة 18 شخصا على الأقل، في الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، وفقًا لما موقع قناة روسيا اليوم. وقال حاكم الولاية جيري براون، إن إمدادات اللقاحات التي تمولها الحكومة غير كافية، وإن إعلان حالة الطوارئ سيسمح […] أقراء المزيد من المصدر