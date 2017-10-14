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اعتقال شخص لمطار لا غوارديا في نيويورك بعد تهديد موظف بقنبلة

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

اعتقل رجل اليوم السبت في مطار لا غوارديا في نيويورك بعد تهديد عامل بقنبلة محتملة، ما دفع السلطات إلى إخلاء صالة بالمطار مؤقتاً والتحقق من عدم وجود متفجرات. وقال الرجل (50 عاماً)، صباح اليوم لموظف شركة “سبيريت ايرلاينز” الذي كان يتناقش معه أنه سيعود بقنبلة وظهر بعدها وهو يحمل حقيبة، وفقاً لمعلومات أمنية نقلتها قناة […] أقراء المزيد من المصدر

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