اعتقال شخص لمطار لا غوارديا في نيويورك بعد تهديد موظف بقنبلة

اعتقل رجل اليوم السبت في مطار لا غوارديا في نيويورك بعد تهديد عامل بقنبلة محتملة، ما دفع السلطات إلى إخلاء صالة بالمطار مؤقتاً والتحقق من عدم وجود متفجرات. وقال الرجل (50 عاماً)، صباح اليوم لموظف شركة “سبيريت ايرلاينز” الذي كان يتناقش معه أنه سيعود بقنبلة وظهر بعدها وهو يحمل حقيبة، وفقاً لمعلومات أمنية نقلتها قناة […] أقراء المزيد من المصدر