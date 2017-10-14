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التوترات مع إيران تصعد بالنفط فوق 57 دولاراً..

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

التوترات مع إيران تصعد بالنفط فوق 57 دولاراً.. أخبار قد تهمك العثور على جثة وزير روسي مليونير في شنطن بظروف غامضة اتهام شاب من بنسلفانيا بمساعدة تنظيم داعشزلزال إيطاليا يمحو 3 قرى.. ارتفاع حصيلة ضحاياه إلى 247انقاذ 57 مهاجرا في تركيا كانوا عالقين قبالة جزيرة ببحر ايجهمصرع شخصين في حادث تحطم طائرة برومانياالشرطة الفرنسية تستوقف شاحنة وتعتقل […] أقراء المزيد من المصدر

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