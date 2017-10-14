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العثور على جهاز في خراج بلدة بليدا والجيش فككه وسحبه من المكان

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في مرجعيون، ان دورية من مخابرات الجيش، عثرت على جهاز داخل علبة بلاستيكية في محلة الكروم الغربي في خراج بلدة بليدا، يرجح أنه اسرائيلي، وعملت على تفكيكه وسحبه من المكان. أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من […] أقراء المزيد من المصدر

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