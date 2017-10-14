القبض على عصابة سرقت سيارات من مكاتب التأجير وهربتها الى سوريا

شعبة المعلومات تلقي القبض على عصابة قامت بطريقة احتيالية بسرقة العديد من السيارات من مكاتب التأجير في مدينة النبطية وتهريبها الى سوريا صـدر عــــن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البــلاغ التالي: حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات من مكاتب التأجير في مدينة النبطية، بطريقة احتيالية، وتهريبها الى داخل الأراضي […] أقراء المزيد من المصدر
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