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تسلا تستدعي نحو 11 ألف سيارة من سياراتها

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

تسلا تستدعي نحو 11 ألف سيارة من سياراتها أخبار قد تهمكبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراالكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجةحادث ينهي حياة فنانة مصرية شابةعاجل: توقيف 11 شخصا بجرم تزوير مستندات سفروفاة طفل سوري وإصابة شقيقتيه جراء إحتراق منزلهم في الفاكهةعاجل: ١٥ بين قتيل وجريح بانفجار […] أقراء المزيد من المصدر

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