تكسير سيارة في موكب وهاب.. اشكال في الباروك بين الإشتراكي و التوحيد

نشرت صفحة “وينيه الدولة” صوراً، قالت أنها تعود لإشكالٍ بين مناصري الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب التوحيد العربي في الباروك، وذلك خلال زيارةٍ تفقدية لرئيس حزب التوحيد وئام وهاب لمناصريه في البلدة. وبحسب الصفحة، فقد سادت حالٌ من الهرج والمرج، وجرى تدافع وتحطيم زجاج إحدى سيارات موكب وهاب، فيما لم يعرف إن كان قد نجح الأخير […] أقراء المزيد من المصدر