آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » تكسير سيارة في موكب وهاب.. اشكال في الباروك بين الإشتراكي و التوحيد

تكسير سيارة في موكب وهاب.. اشكال في الباروك بين الإشتراكي و التوحيد

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

نشرت صفحة “وينيه الدولة” صوراً، قالت أنها تعود لإشكالٍ بين مناصري الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب التوحيد العربي في الباروك، وذلك خلال زيارةٍ تفقدية لرئيس حزب التوحيد وئام وهاب لمناصريه في البلدة. وبحسب الصفحة، فقد سادت حالٌ من الهرج والمرج، وجرى تدافع وتحطيم زجاج إحدى سيارات موكب وهاب، فيما لم يعرف إن كان قد نجح الأخير […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com