توقيف شخص ضبط بحوزته كمية من مادة الهيرويين

اوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في محلة #المشرفية (غ.ع.) 1980 لبناني ضبط بحوزته كمية من مادة الهيرويين. أخبار قد تهمكبعد حادثة الباروك، الخراف ذُبحت ل”وئام وهّاب” وهذا ما قاله..صور وفيديومباشر مباراة توتنهام و ساوثهامتون الأربعاء 28-12-2016 في الدوري الانجليزيمحاضرة عن النظافة البيئية في مدرسة الايمان في طرابلسمباشر مباراة الريف الحسيمي و حسنية أكادير الجمعة 30-12-2016 […] أقراء المزيد من المصدر