اخبار العالم اليوم، حرب عالمية ثالثة بين امريكا و كوريا الشمالية تبدأ الليلة. كشفت صحيفة “ديلي ستار أون لاين”، أنه من المتوقع أن تصل “يو إس إس رونالد ريجان” مجموعة من حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة إلى شبه الجزيرة الكورية خلال الـ 24 ساعة القادمة. وقالت، إنه من المتوقع أن تنضم إلى السفينة الحربية التي تعمل […] أقراء المزيد من المصدر
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