راغب حداد: لن يكون هنالك قرار بمنع إرتداء الصليب سواء داخل حرم زهرة الاحسان أم خارجها

إعتبر عضو مجلس بلدية بيروت المحامي راغب جورج حداد، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن منع إدارة مدرسة زهرة الإحسان الأرثوذكسية في الأشرفية التلاميذ والأساتذة من إرتداء كل ما يشكل رموزا دينية وإجبارهم على عدم إظهارها، أن “مدرسة زهرة الاحسان في الأشرفية هي صرح تربوي عريق خرج اجيالا من أبناء بيروت، وهو ينهل […] أقراء المزيد من المصدر