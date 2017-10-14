أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان “الآليات التي وضعها البنك المركزي لالتزام العقوبات الأميركية على “حزب الله» مستمرة وكافية، ولقيت ترحيباً وارتياحاً من مسؤولي الخزانة الأميركية الذين التقيناهم في واشنطن، وسنستمر في معالجة قوانين العقوبات ضمن الآلية عينها». ولفت إلى أن “العقوبات مشددة في مضمونها من الأساس، لكنها توسعت بالنسبة إلى خارج لبنان». وشدد […] أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » سلامة: ننسق مع الخزانة الأميركية وآلياتنا تلتزم العقوبات على «حزب الله» السبت 14 أكتوبر 2017
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!