صور اولى من موقع انفجار مقديشو في الصومال

عاجل |الصور الأولى لانفجار العاصمة الصومالية مقديشو ، عذا في وقت افادت فادت وسائل اعلام عالمية في خبر عاجل بدوي انفجار قوي بالعاصمة الصومالية مقديشو وأنباء عن سقوط قتلى، وجاءت الصور الاولى للانفجار كما في الصور المرفقة. أخبار قد تهمكعاجل: انفجار في اسطنبول بشارع الاستقلالعاجل: مقتل عدد من الرهائن وتحرير ١٥والسلطات بدأت هجوما على […] أقراء المزيد من المصدر