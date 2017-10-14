عائلتا القرقفي وفرنجية شكرتا المعزين ببشارة القرقفي

شكرت عائلتا القرقفي وفرنجية، في بيان، “جميع من واسانا بفقدان رئيس بلدية الغابات والرويس بشارة فيليب القرقفي، من شخصيات روحية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية وبلدية ومختلف الفاعليات والمحبين من اصدقاء واهل، راجين من الله ان يمن على الجميع بالصحة والعافية”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفارس سعيد:‏دافع العماد […] أقراء المزيد من المصدر