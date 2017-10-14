عاجل: توقيف مطلوب بجرم اطلاق نار، تهريب اسلحة ومقاومة رجل أمن في الطريق الجديدة

مفرزة البحث والتدخل BRI في قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة اوقفت في الطريق الجديدة (م.س)مطلوب بجرم اطلاق نار، تهريب اسلحة ومقاومة رجل أمن أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار يبيع اوراق”لوتو” على انها رابحة.. تعميم صورة محتال.. هل وقعتم ضحية […] أقراء المزيد من المصدر
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