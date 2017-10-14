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عاجل: توقيف 3 سوريين بعد سرقة بنادق صيد من منزل في جبرايل

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

عاجل: شعبة المعلومات توقف 3 اشخاص من الجنسية السورية بعد اقدامهم على سرقة 5 بنادق صيد و5000 طلقة بواسطة الكسر والخلع من احد منازل بلدة جبرايل. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمعاجل: توقيف 3 سوريين بجرم الانتماء الى النصرة وتزوير واستعمال مزورسرقة 53 الف دولار ومصاغا من […] أقراء المزيد من المصدر

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