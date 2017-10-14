عاجل من سوريا: التحالف: السماح بخروج قافلة من الرقة لتقليل الخسائر بين المدنيين أخبار قد تهمكهيدى كلوم عن ظهورها “top less”: “اعتدت الذهاب مع والدىَّ الى شواطئ التعرى”زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب ساحل الإكوادور ومخاوف من تسوناميابراج.. حظك اليوم الاحد 6/11/2016 ماغي فرح مكتوب | توقعات الأبراج اليوم 6 نوفمبر “تشرين ثان ” 2016 توقعات […] أقراء المزيد من المصدر