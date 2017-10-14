عاجل: وحدات حماية الشعب الكردية : “داعش ” على وشك الهزيمة في الرقة ويمكن تحرير المدينة اليوم أو غدا (رويترز ) أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة […] أقراء المزيد من المصدر
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