كوريا الشمالية: نستعد لإطلاق صاروخ يصل الأراضى الأمريكية

أكدّت مصادر رسمية فى كوريا الجنوبية، اليوم أنّ بيونجيانج تستعد لإطلاق صاروخ باليستى بمقدوره الوصول للأراضى الأمريكية خلال الأيام المقبلة قبل إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية. وأشار المصدر، وفقاً لصحيفة “ديلى ستار” البريطانية، إلى أنّ تحليلات صور الأقمار الصناعية تظهر أنّ الصواريخ الباليستية تم نقلها لموقع التجارب قرب العاصمة بيونجيانج، وفى وضع […] أقراء المزيد من المصدر