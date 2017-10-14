مكرما مخاتير المزرعة.. ميشال فلاّح: حقوق البيارتة لا تتحقق الا عبر مشاركتهم في صناعة القرار الوطني

اعتبر رئيس تجمع “بيارتة الخير” المحامي ميشال فلاّح بان “حقوق أهل العاصمة لا تكون عبر تعيين حارس من هنا او إطفائي من هناك، بل ان حقوق البيارتة لا تتحقق الا عبر مشاركتهم الحقيقية في صنع القرار الوطني، وهذا ما يفعله الرئيس سعد الحريري عبر شراكته الحازمة والحاسمة في صناعة القرار الوطني”. كلام فلاّح جاء خلال […] أقراء المزيد من المصدر