استعمل حديقة منزله لزراعة الحشيشة في بلدة مشمش الجبيلية فاوقفه مكتب مكافحة المخدرات المركزي بعد مداهمة منزله وهو(ا.ف)1978 لبنانيقوى الأمن الداخلي أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار فيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامتوقيف مطلوب بجرم ترويج […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: زرع حشيشة بحديقة منزله في مشمش – جبيل فاوقفه مكتب مكافحة المخدرات
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