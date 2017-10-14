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‏عاجل: زرع حشيشة بحديقة منزله في ⁧‫مشمش‬⁩ – جبيل فاوقفه مكتب مكافحة المخدرات 

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

‏استعمل حديقة منزله لزراعة الحشيشة في بلدة ⁧‫مشمش‬⁩ الجبيلية فاوقفه مكتب مكافحة المخدرات المركزي بعد مداهمة منزله وهو(ا.ف)1978 لبناني‏⁧‫قوى الأمن‬⁩ الداخلي أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار فيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامتوقيف مطلوب بجرم ترويج […] أقراء المزيد من المصدر

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