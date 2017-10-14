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‏‏عاجل: إرتفاع عدد ضحايا حرائق  كاليفورنيا الى ٣٧ قتيلا

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

‏ ‏عاجل: إرتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا الى ٣٧ قتيلا ومئات المصابين وآلاف المهجرين ودمر أكثر من ٣٥٠٠ منزل والألف السيارات أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتمصرع 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في المكسيكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهباسيل: […] أقراء المزيد من المصدر

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