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‏⁧‫عاجل‬⁩: البشمركة ترفض إنذارا من القوات العراقية للانسحاب من جنوب ⁧‫كركوك‬⁩‏‏⁦‪‬⁩

Posted by on October 14, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل‬⁩.. رويترز عن مسؤول كردي: البشمركة الكردية ترفض إنذارا من القوات العراقية للانسحاب من منطقة مهمة جنوب ⁧‫#كركوك‬⁩ ‏ ‏⁦‪‬⁩ أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما […] أقراء المزيد من المصدر

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