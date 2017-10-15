أبو فاعور: مصالحة الجبل راسخة وأهم من المقاعد النيابية ولن نستدرج إلى منطق الكراهية ونبش القبور

اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “مصالحة الجبل راسخة وأهم من كل المقاعد النيابية، وأهل المصالحة في الجبل وفي تنوعهم لن ينصتوا لأي خطب تحريضية، لان المصالحة باتت واقعا، لن ينال منه أحد، وسنستمر في تكريسها ولن نستدرج إلى منطق الكراهية ونبش القبور”. كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته مصالحة في بلدة […] أقراء المزيد من المصدر