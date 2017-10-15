المصممة السورية منال عجاج تعرض لباس نظام الأسد في  بيروت وثير غضب السوريين

قدمت مصممة الأزياء السورية، “منال عجاج”، عرضاً لتصاميمها ضمن فعاليات Shows Designers & Brand Fashion، في العاصمة اللبنانية بيروت، وختمتها بظهور شبان بالبزة العسكرية الخاصة بنظام الأسد. وأثار عرض عجاج الذي يحمل عنوان “آلهة الياسمين”، واختتمته بعرض البدلات العسكرية لنظام الأسد، ويؤدون التحية العسكرية، صدمة الحضور، وسبب موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت […] أقراء المزيد من المصدر