المعارضة الإيرانية تكشف المواقع السرية للقنابل النووية

كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI، المعارض للنظام الإيراني، عن تفاصيل توضح أن طهران لم تتخل عن الجانب العسكري لبرنامجها النووي. وأوضح تقرير للمجلس الوطني، الذي جاء في 50 صفحة، واعتمد على شبكة من المصادر من بينها منظمة مجاهدي خلق المعارضة، أن طهران تطور قدراتها في أماكن مخفية، في محاولة منها لخداع مفتشي الأسلحة، مضيفا […] أقراء المزيد من المصدر