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المعارضة الإيرانية تكشف المواقع السرية للقنابل النووية

Posted by on October 15, 2017 0 Comment

كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI، المعارض للنظام الإيراني، عن تفاصيل توضح أن طهران لم تتخل عن الجانب العسكري لبرنامجها النووي. وأوضح تقرير للمجلس الوطني، الذي جاء في 50 صفحة، واعتمد على شبكة من المصادر من بينها منظمة مجاهدي خلق المعارضة، أن طهران تطور قدراتها في أماكن مخفية، في محاولة منها لخداع مفتشي الأسلحة، مضيفا […] أقراء المزيد من المصدر

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