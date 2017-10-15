باسيل من رشميا: العودة لم تتم والمصالحة لم تكتمل وقد آن أوان العودة السياسية التي يؤمنها قانون الانتخاب

جال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في عدد من القرى في قضاء عاليه، يرافقه وزير الطاقة سيزار ابي خليل، منسق التيار في قضاء عاليه اسعد صوايا والهيئة المنسقية. بدأت الجولة من بلدة رشميا، التي جال فيها باسيل والوفد المرافق مشيا على الأقدام، وكان في استقبالهم رئيس بلديتها منصور مبارك وعدد من […] أقراء المزيد من المصدر