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باسيل من رشميا: العودة لم تتم والمصالحة لم تكتمل وقد آن أوان العودة السياسية التي يؤمنها قانون الانتخاب

Posted by on October 15, 2017 0 Comment

جال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في عدد من القرى في قضاء عاليه، يرافقه وزير الطاقة سيزار ابي خليل، منسق التيار في قضاء عاليه اسعد صوايا والهيئة المنسقية. بدأت الجولة من بلدة رشميا، التي جال فيها باسيل والوفد المرافق مشيا على الأقدام، وكان في استقبالهم رئيس بلديتها منصور مبارك وعدد من […] أقراء المزيد من المصدر

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