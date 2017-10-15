تلقت غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني قرابة الساعة ٢٣:٠٠ من مساء اليوم الواقع في ٢٠١٧/١٠/١٥ اتصالًا يفيد عن وجود طفلة في الخامسة من عمرها محتجز على شرفة منزلها الواقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في مجدل عنجر وعلى الفور توجه العناصر إلى المبنى المذكور حيث عملوا على إنقاذ الطفلة مستخدمين السلالم […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » بالصور: إنقاذ طفلة احتجزت على شرفة منزلها في مجدل عنجر
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