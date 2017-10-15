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بالصور: إنقاذ طفلة احتجزت على شرفة منزلها في مجدل عنجر

Posted by on October 15, 2017 0 Comment

تلقت غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني قرابة الساعة ٢٣:٠٠ من مساء اليوم الواقع في ٢٠١٧/١٠/١٥ اتصالًا يفيد عن وجود طفلة في الخامسة من عمرها محتجز على شرفة منزلها الواقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في مجدل عنجر وعلى الفور توجه العناصر إلى المبنى المذكور حيث عملوا على إنقاذ الطفلة مستخدمين السلالم […] أقراء المزيد من المصدر

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