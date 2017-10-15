برجك اليوم الإثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 الابراج الاثنين ١٦-١٠-٢٠١٧ توقعات ابراج اليوم و الحظ. الحمل اليوم 16-10-2017 حظك اليوم للعازبين أصبح هناك جو من الألفة بينك وبين العزلة والوحدة ولكن بعد مرور الوقت ستشعر أنك بحاجة إلى من يؤنس وحدتك ويشاركك همومك. قد تشعر الليلة انك مفعم بمزيد من الطاقة والحيوية فلماذا […] أقراء المزيد من المصدر