شهيب ردا على باسيل: المصالحة التاريخية في الجبل التي رعاها صفير وباركها الراعي راسخة وخط أحمر

قال عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أكرم شهيب في تصريح: “سمعنا اليوم كلاما لأحد المسؤولين، يتناول المصالحة التاريخية في الجبل، التي رعاها البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، بمشاركة جميع القوى السياسية، وعاد وباركها غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. إننا اذ نعيد التأكيد أن المصالحة راسخة وتشكل خطا أحمر في مسيرتنا السياسية، التي لم ولن […] أقراء المزيد من المصدر