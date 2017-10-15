مجددا.. الأشقر وراء الحكيم

إنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر صورة المرافق الأشقر يسير وراء الدكتور سمير جعجج، أثناء زيارته الى استراليا، وارفقت الصورة بعدد من الصور للمرافق يسير واء الحكيم لسنوات غابرة. انه “رفيق الزين طوق”.. هو الذي ترك لبنان في 24 نيسان من العام 2000، “الأشقر” إلتحق بالقوات اللبنانية و بالحكيم إبان حرب الجبل، وبقي معه […] أقراء المزيد من المصدر