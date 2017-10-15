مهرجان الثقافة في بعلبك كرم الأديب محسن الجمال والفنانة التشكيلية خولة الطفيلي

أقامت جمعية “سلامة البيئة والتراث” بالتعاون مع الجامعة العالمية المفتوحة و”التجمع الوطني للثقافة” و”البيئة والتراث”، مهرجانا ثقافيا في صالة مطعم الروابي في بعلبك، تحت عنوان “بعلبك مدينة الثقافة وملتقى الحضارات”، في حضور الوزير السابق الدكتور علي عبد الله، رؤساء بلديات وفاعليات ثقافية وتربوية واجتماعية. وألقى الشعراء والأدباء: إيليا حنا، إبراهيم صلح، أنطوان أبو جودة، ريمون […] أقراء المزيد من المصدر